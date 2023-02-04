«مصر أكتوبر» يثمن توجيه عوائد النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم للتنمية

أشاد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة، من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات، والمشروعات التنموية.

شباب البرنامج الرئاسي

وثمن حزب مصر أكتوبر في بيان له تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن ذلك جاء في ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، والتي نتج عنها تداعيات إنسانية وإقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين.

عجلة التنمية

وأضاف: «إيماناً منهم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الإقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصري أحد أهم أطراف التنمية».