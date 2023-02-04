رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«مصر أكتوبر» يثمن توجيه عوائد النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم للتنمية

كتب:

يسرا البسيوني
10:02 م | السبت 04 فبراير 2023
جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشاد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة، من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات، والمشروعات التنموية.

شباب البرنامج الرئاسي

وثمن حزب مصر أكتوبر في بيان له تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن ذلك جاء في ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، والتي نتج عنها تداعيات إنسانية وإقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين.

عجلة التنمية

وأضاف: «إيماناً منهم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الإقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصري أحد أهم أطراف التنمية».

اقرأ المزيد:

«الوطنية للتدريب»: شباب البرنامج الرئاسي عمل جاهدا لتنفيذ النسخة الجديدة من منتدى شباب العالم

«حزب الجيل» لقناة الحياة: إطلاق منتدى شباب العالم بشكل جديد يؤكد نضج شباب البرنامج الرئاسي

"يظهر صورة مصر الآمنة".. منتدي شباب العالم في عيون الإعلام الدولي

ممثل البحر الأحمر الوحيد في منتدي شباب العالم: أفضل تكريم ليا

حزب مصر أكتوبر يشارك في منتدى الحياة للثقافة والفنون بمكتبة القاهرة الكبرى
بقلم يسرا البسيوني