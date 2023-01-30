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حزب مصر أكتوبر يشارك في منتدى الحياة للثقافة والفنون بمكتبة القاهرة الكبرى

كتب:

يسرا البسيوني
07:21 م | الإثنين 30 يناير 2023
جيهان مديح

جيهان مديح

شارك حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في فعاليات منتدى الحياة للثقافة والفنون بمكتبة القاهرة الكبرى، بحضور المخرج خالد جلال وسهير عبد القادر والدكتورة هالة جبارة عميد أكاديمية الفنون.

كما شارك في الفعالية، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب والمستشار شريف حافظ عضو المكتب السياسي للحزب، واللواء أحمد جلال أمين العلاقات العامة والمهندس هيثم أمان مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب.

شهد انطلاق الفعالية، مشاركة رموز الفن والثقافة والإبداع ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المصرية، وتضمنت الفاعلية الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم المشروعات وكذا مسابقة المنتدى.

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بقلم يسرا البسيوني