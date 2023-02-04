مدير جودة مصنع اللوتس لبرنامج «الكونتينر»: معظم الأقمشة المستخدمة من إنتاج مصري

قام الفنان أحمد داوود بجولة تفقدية داخل مصنع «اللوتس» المسؤول عن تصنيع منتجات شركة «ليفايز» العالمية لإنتاج الجينز داخل مصر، رصد خلالها مرحلة وصول الخامات وفحصها للتأكد من عدم وجود أي عيوب في الخامات.

ماكينات أتوماتيكية

وأوضح المهندس أسامة الزلال، مدير إدارة الجودة بمجموعة اللوتس للملابس الجاهزة، خلال حواره مع الفنان أحمد داوود برنامج «الكونتينر» المذاع على قناة ON، أنه يتم استلام الأقمشة من المخازن ولدينا ماكينات أتوماتيكية تبدأ التجهيز لأعمال القص وتفريغ الهواء من بين الأقمشة وبعد انتهاء التجهيز تبدأ عملية القص.

إنتاج الأقمشة

وأشار مدير إدارة الجودة بمجموعة اللوتس للملابس الجاهزة إلى أن مجموعة اللوتس لديها مصنع أقمشة في مدينة العاشر من رمضان، وبدأ إنتاج الأقمشة المستخدمة في التصنيع بشكل جزئي بالإضافة لاستخدام أقمشة من مصانع أخرى في دمياط وفقا لاحتياجات العميل.

وعرضت قناة ON اليوم الحلقة الأولى من برنامج «الكونتينر» من تقديم الفنان أحمد داوود، ويسلط البرنامج الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.

ويسلط "الكونتينر" الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً فى أخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع فى مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا فى العديد من الصناعات المتطورة.