وزير البيئة في حكومة شريف إسماعيل: كان دقيقا ويراجع أصغر التفاصيل

نعى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق الراحل، الفقيد، مؤكدًا أنه كان رجل المهام الصعبة، وأنه دعم المصرية في أوقات وأزمات شديدة.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المهندس شريف إسماعيل صاحب إنجازات عديدة لا يمكن أن ننساها، لافتا إلى انه مثل يحتذي به في الانضباط والعمل والإخلاص وأنه تشرف بالعمل معه وفي عهد حكومته وتعلم منه الصبر والموازنة بين الاقتصاد والبيئة والاحتياجات الخاصة بالتنمية المستدامة والدقة في العمل.

وأكد وزير البيئة السابق، أن إسماعيل كان شديد الدقة في العمل وكان يراجع أصغر التفاصيل بالإضافة إلى معاملته الحسني مع جميع الزملاء في الوزارة وكان لديه استراتيجية وعمق التفكير في العمل مشيرا إلى العديد من الأزمات التي واجهت وزارته واستطاع التغلب عليها.

رجل اقتصادي ناجح

وأضاف " فهمي" بأن إسماعيل كان رجل اقتصادي ناجح وله نظره ثاقبه في الاقتصاد وله خلفيه اقتصادية عميقة جعلته واعىٍ بالأبعاد الاقتصادية وذلك لتوليه منصب وزيراً للبترول مما شكل عنده تلك الخلفية والخبرة.

رئيس مجلس الوزراء السابق

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، قد وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.