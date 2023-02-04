خبير سياسات دولية يكشف تداعيات رصد منطاد تجسس صيني في سماء أمريكا

علق الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على أزمة منطاد التجسس الصيني الذي جرى رصده في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ذكر أن الولايات المتحدة مارست ذلك مع الصين عام 2001، وجمع المعلومات بين البلدين أمر تكرر كثيرا، خاصة العسكرية.

دلالات تواجد منطاد تجسس صيني في سماء أمريكا

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه خطوة تمثل تحديًا جديدًا تفرضه الصين على واقع العلاقات بين البلدين، كما أن تلك الخطوة يُمكن أن تكون ردًا على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لمنطقة آسيا، وتقوية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الأمر بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الامريكية بدأ يتجاوز مفهوم حسن النية، ووصل إلى توجيه رسائل تحذيرية من الجانب الأمريكي إلى الصين، خاصةً عقب حادث المنطاد، الذي ترى الولايات المتحدة أنه يُعد تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

العلاقة الصينية الأمريكية شائكة

وذكر «سنجر» أن العلاقة الصينية الأمريكية شائكة، ومن الممكن أن تشهد حربًا مُباشرة أو حتى حربًا بالوكالة، وما حدث يُعد خطوة جريئة من الصين، خاصةً في ظل محاولات الولايات المتحدة تقويض الصين في منطقة «الاندو باسيفيك»وهي منطقة المحيط الهادئ الهندي.