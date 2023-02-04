الصين: فقدنا السيطرة على المنطاد المُحلِّق في سماء أمريكا

أعلنت الصين أنها فقدت السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وحثت الصين على المعالجة الهادئة للجدال حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في بيان يوم السبت، أن بكين «لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة».

بكين: لم ننتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة

وأشار إن وانغ يي، كبير مسؤولي السياسة الخارجية، إلى أنه استعرض الحادث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر الهاتف، مؤكدا أن الحفاظ على قنوات الاتصال عبر جميع المستويات أمر مهم «خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة بطريقة هادئة وموثوقة».

وأضاف أن بكين «سترفض أي تخمين أو دعاية لا أساس لها»، واتهم «بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة» باستخدام الحادث «كذريعة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها».

البنتاجون يتعقب تحركات منطاد تجسس صيني

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، أنها تتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع كبير فوق الولايات المتحدة، بما في ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة.