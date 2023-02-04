نقيب الزراعيين ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق: كان نموذجا في الإخلاص والعطاء

نعى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، رئيس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وتوجه الدكتور سيد خليفة، وأعضاء مجلس نقابة الزراعيين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل العظيم ومحبيه وتلاميذه، مشيرا إلى أننا فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة كانت دوما أهلا للثقة وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف.

نقيب الزراعيين: الوطن لن ينسى إسهامات شريف إسماعيل

وأكد نقيب الزراعيين، أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان.

وأكد خليفة أن الراحل الكريم كان نموذجا في الإخلاص والعطاء والتفاني بكل المناصب القيادية التي تقلدها خلال عمله في الحكومة.