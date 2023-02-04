وزير الري الأسبق في حكومة شريف إسماعيل: نجح بمواجهة تحديات كبرى

نعى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السابق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم، وقال: «شرفت بالعمل تحت قيادته وكان وطنيا داعما قائدا يتبع الأسلوب العلمي في الإدارة».

محمد عبدالعاطي: كان صاحب رؤية لمواجهة التحديات

وأضاف وزير الموارد المائية والري السابق، في تصريح لـ«الوطن»، أن رئيس الوزراء السابق كان محبا لوطنه مخلصا له رؤية ومنهج في مواجهة التحديات وحقق الكثير من النجاحات التي ساهمت في العبور بالبلاد من تلك التحديات الصعبة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، داعيا المولى عز وجل له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كان رئيس الوزراء السابق قد توفي مساء اليوم، عقب صراع مع المرض، بعدما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء في فترة صعبة، أتبعها بالعمل مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية.