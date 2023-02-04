مصرع سيدة طعنها حما نجلها في البحيرة نتيجة خلافات عائلية

شهدت قرية عثمان التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا، إذ توفيت ربة منزل، إثر طعنات تلقتها من حما نجلها، بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات عائلية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مقتل ربة منزل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد استقبال مستشفى المحمودية جثة ربة منزل إثر إصابتها بعدة بطعنات نافذة بالبطن في الطريق العام بقرية عثمان بدائرة المركز، وحفظت الجثة وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية المتوفية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع ربة منزل تدعى مبسوطة محمد سلومه حمد، 49 سنة، مقيمة بعزبة علام وذلك على يد رضا صبري، 40 سنة مقيم بعزبة العرب جراء خلافات أسرية، حيث تعدى عليها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحمودية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

ومن جهته، قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى الإعدام كونه قتل مع سبق الاصرار.