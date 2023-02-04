«يونيسيف» لـ قناة الحياة: مهتمون بالشباب المصري.. ونتعاون مع الحكومة (فيديو)

قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في مصر، إنّ يونيسيف تهتم بالشباب في مصر، ومن ثم، فإنها تحرص على التعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.

نحاول أن نعلم الشباب إلى أن يستطيعوا الحصول على الوظيفة

وأضاف هوبكنز خلال حواره مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نحاول أن نعلم الشباب إلى أن يستطيعوا الحصول على الوظيفة، وهذه مهمة كبيرة جدا ونحتاج إلى دعم من القطاع الخاص وشركائنا».

وتابع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»: «في منتدى شباب العالم الماضي أطلقنا برنامجا اسمه شباب بلد، الآن نحن في السنة التنفيذية لهذا البرنامج، وهذا من شأنه أن يغلق الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، ولدينا برنامج مشواري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة».

هوبكنز: نتعاون مع منتدى شباب العالم

وأكد جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»: «في برنامج شباب بلد نحاول ندرس ما الذي يحتاجه لكي يتعلموا أو يحصلوا على وظائف، ونتعاون مع منتدى شباب العالم، وهذا الأمر مهم جدا لنجاح تطبيق مبادراتنا».