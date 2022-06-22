«يونيسيف»: عدد كبير من الأطفال تحت أنقاض الزلزال المدمر بأفغانستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إنّ الآلاف من الأطفال في خطر بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، حيث لا يزال عدد منهم تحت الأنقاض، بينما قد يعاني الناجون من أزمات غذائية وصحية.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة ريختر وسط منطقة أفغانستان في مقاطعتي باكتيكا وخوست، وبحسب ما ورد شعر بالزلزال سكان المقاطعة بالإضافة إلى المقاطعات المجاورة بما في ذلك كابول، وكذلك في إسلام أباد، وباكستان.

وهز الزلزال المدمر مناطق غايان، وبارمالا، وناكا وزيروك في مقاطعة باكتيكا، وكذلك منطقة سبيرا في مقاطعة خوست في أفغانستان، وفق ما ذكرته مواقع وصحف عالمية.

مقتل العديد من النساء والأطفال

وقال أحد شهود العيان على زلزال أفغانستان: «نحن لا نعرف حتى الآن المدى الكامل للدمار، لكننا نعتقد أن الكثير من الناس قتلوا، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال. والعديد من المنازل تضررت أو دُمرت».

ومن المتوقع أن يرتفع أعداد الضحايا بحلول المساء، وقالت «يونيسيف» في بيان: «أعربت وكالة الأمم المتحدة عن تعازيها القلبية لأسرالضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل».

توزيع المساعدات الإنسانية على متضرري زلزال أفغانستان

وبسبب الزلزال المدمر أرسلت «يونيسيف» العديد من الهواتف المحمولة وفرق الصحة والتغذية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، إضافة إلى توزيع المساعدات الحيوية، بما في ذلك معدات المطبخ والنظافة واللوازم بما في ذلك الصابون والمنظفات والمناشف والفوط الصحية ودلاء المياه والملابس الدافئة والأحذية والبطانيات، وكذلك الخيام والقماش المشمع، رغم أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لم يؤكد بعد العدد الدقيق للقتلى أو الجرحى.

طائرات هليكوبتر لإجلاء الجرحى

وأرسلت وزارة الدفاع الأفغانية خمس طائرات هليكوبتر إلى مقاطعة باكتيكا لتسهيل عمليات الإخلاء الطبي، ونشرت «يونيسيف» ما لا يقل عن 12 فريقا من العاملين الصحيين في مقاطعة غايان، وتشمل الاحتياجات الفورية التي تم تحديدها، رعاية الصدمات الطارئة والطوارئ والمأوى والمواد غير الغذائية والمساعدات الغذائية.