ضبط 110 أطنان مخلل بمصنع غير مرخص في مدينة أبو المطامير بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة بمركز ومدينة أبو المطامير، وذلك استكمالا لسلسلة الضربات التموينية الرادعة ضد المتاجرين بأقوات وصحة وسلامة المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ضبط مخلل غير صالح للاستهلاك في البحيرة

أسفرت الحملة عن ضبط 110 أطنان مخللات بمصنع غير مرخص وغير حاصل على سجل صناعي، يقوم بتصنيع المخلل داخل أبيار أسفل الأرض بطرق غير صحية.

حملة تموينية مكبرة في البحيرة

جاءت الحملة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وجرة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جهته، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة.

كما شددت على استمرار حملات الرقابة على الأسواق، والتأكد من جوده السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما شهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.