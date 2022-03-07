ضبط 150 برميل مخلل و5 أطنان ملح فاسد و9 مخالفات في بلقاس

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن المحافظة، خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ضبط 150 برميل مخلل مشكل، و5 أطنان ملح طعام، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أثناء المرور بناحية «حفير شهاب الدين»، بمدينة بلقاس، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

حملة مكبرة بناحية «حفير شهاب الدين»

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملة مكبرة بناحية «حفير شهاب الدين» بمدينة بلقاس، للتأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيرس كورونا.

ضبط معملين للمخللات بدون ترخيص

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط معملين للمخللات، يتم تشغيلهما بدون ترخيص، كما تم ضبط عدد 96 برميل مخلل مشكل في أحدهما، وضبط 54 برميل مخلل في المعمل الآخر، بالإضافة إلى ضبط 5 أطنان ملح طعام، في كلا المعملين، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أنه تم تحرير عدد 9 محاضر ضبط لجميع الأصناف، وتحرير 2 محضر شهادة صحية للقرار 97، و2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، كما تم سحب 9 عينات وإرسالها للمعمل المشترك للفحص، وتحليل مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية، خصوصاً في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سبباً في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.