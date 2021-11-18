ضبط 120 طن مخلل فاسد في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت مكاتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية مكثفة على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدن الدقهلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية؛ ما أسفر عن ضبط 120 طن مخلل للتغير في خواصه الطبيعية بمعمل مخلل بمركز تمي الأمديد.

حملات مكثفة على منافذ تقديم الأغذية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، اليوم الخميس، إنه كلف إدارة مراقبة الأغذية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية في نطاق مدن الدقهلية؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى تنفيذ حملة مشتركة بين الصحة ومجلس المدينة؛ للمرور على المنشآت الغذائية بتمي الأمديد؛ ما أسفر عن ضبط 120 طن مخلل للتغير في خواصه الطبيعية بمعمل مخلل.

ضبط 80 طن جزر فاسد

وأضاف «مكي»، أنه جرى ضبط 80 طن جزر، و20 طن لفت، و20 طن بصل؛للتغير في الخواص الطبيعية من حيث الشكل والرائحة ووجود وعدم وجود أي بيانات، كما تم تحرير محاضر ضبط للمضبوطات، وإبلاغ الجهات المختصة وإخطار النيابة؛ لاستكمال التحقيق، مشيرًا إلى سحب ٤ عينات من المضبوطات للفحص بالمعمل المشترك بالمنصورة.

وأكد وكيل الصحة، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة؛ لمحاربة الفساد، والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على تطبيق القانون؛ لردع المخالفين.