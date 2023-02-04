الإنفاق على إعلانات الطرق خلال 2022 بلغ 3.1 مليار جنيه

أعلنت شركة AdMazad، الشركة المطورة لـAdMetrics أداة القياس وتحليل أداء إعلانات الطرق (Out of Home) الوحيدة فى مصر، عن تقريرها السنوى للسوق، وكشف التقرير أن إجمالى القيمة الإيجارية لإعلانات الطرق خلال عام 2022 بلغ 3.1 مليار جنيه، بزيادة 6.5٪ عن قيمتها عام 2021. وأكدت الشركة أن هذه البيانات خضعت إلى ما يزيد على 35000 عملية تدقيق على لوحات الإعلانات فى القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال عام 2022.

ورغم التحديات الاقتصادية المختلفة العام الماضى، فإن التقرير أشار إلى تحسن أداء سوق إعلانات (Out of Home) بشكل جيد نسبياً. ورصد التقرير نسبة النمو والانخفاض فى الإنفاق على تأجير اللوحات الإعلانية فى القطاعات المختلفة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا المالية قائمة القطاعات التى شهدت نمواً خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث ارتفع بنسبة 70٪، وجاء قطاع الحلويات والشوكولاتة والبسكويت فى المركز الثانى بزيادة بنسبة 65٪. كما شهد قطاع العقارات، الذى يمثل الحصة الأكبر من إجمالى القيمة السوقية، نمواً إيجابياً فى جميع قطاعاته المختلفة بما فى ذلك المنازل والشاليهات بالمدن الساحلية المستخدمة فى الصيف والشتاء، التى زادت إعلاناتها بنسبة 62٪ والعقارات السكنية بزيادة قدرها 14٪. أما قطاع الوجبات السريعة فزاد بنسبة 61%، وقطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 46%، وقطاع الاتصالات بنسبة 44%.