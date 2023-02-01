سائق «توك توك» يعتدي على محام ويتلف سيارته في العمرانية

حرر محامى بالنقض محضرا ضد سائق توكتوك بالعمرانية، اتهمه بإتلاف سيارته وتعديه عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، بلاغا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، وإخطارا من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، يفيد بتحرير محامى بالنقض 48 سنة، محضرا ضد سائق توكتوك لتضرره منه، وأنه حال سير سيارته بدائرة القسم اصطدم به شخص يستقل توكتوك، وأحدث له تلفيات بالسيارة، وأثناء معاتبته قام بسرقة شنطة يد بها مبلغ مالي 6 آلاف جنيها وساعة يد، وقام بالتعدي عليه بالضرب، وأحدث له بعض الكدمات وقام بكسر زجاج السيارة.

تفريغ الكاميرات في محل الواقعة

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث، التوجه إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الحديثة، تبين وقوع مصادمه بين المحامى وسائق توكتوك 26 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وحدثت مشاجرة بينهما فقام على إثرها الأول بإخراج عصا من سيارته، والتعدى بالضرب على الثاني وأحدث به إصابة، مما آثار غضب الثانى وقام بإلقاء حجارة من الأرض على السيارة، محدثا بها تلفيات وكدمات بالمبلغ.

وتبين عدم صحة واقعة السرقة، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وتحرر محضرا بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.