مأساة مقتل «تاجر أغنام» في السيدة زينب.. صديق عمره خلص عليه بسبب 80 ألف جنيه

«خان العيش والملح».. مقولة جسَّدت واقعة مؤلمة بعد أن خطط الشاب «خالد» و2 آخران، لجريمة قتل صديق الأول يدعى «أحمد عويس» بعد عشرة العمر التي دامت لسنوات كثيرة، تعاهدا سويًا على العمل، والاستقرار في حياتهما، بعد أن تركا معيشتهما في إحدى محافظات الصعيد، وتوجها للسعي وراء لقمة العيش، ولم يكن يتوقع الشاب «أحمد عويس» (المجني عليه) ان تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية.

جريمة في المدبح

بدأت أحداث الواقعة عندما علم الشاب «خالد»، أن صديقه «أحمد عويس» يمتلك مبلغ 80 ألف جنيه متحصلات البيع من الأغنام، في منطقة المدبح التابعة لدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، فاختمرت في ذهنه التخلص منه بمساعدة آخرين لمروره بأزمة مالية، وبعد مقاومة من المجني عليه سدد له طعنتين بالصدر وذبح بالرقبة، وسرقه وفروا هاربين.

مسرح الجريمة

جثة وسط بركة دماء

كانت الساعة تشير إلي السابعة مساءً، عندما اكتشف التجار في المنطقة، الجريمة عندما فتحوا باب «زَرِيبة المخصصة لبيع الأغنام»، ووجدوا جثمان المجني عليه مسجاة على الأرض، غارقا في دمائه، مشهد يبدو قاسيَا عاشه المتواجدون، وأبلغوا الشرطة التي حضرت رفقة سيارة الإسعاف، وفريق النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، التي قررت نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على الجناة

ساعات قليلة من البحث المستمر وجمع المعلومات والتحقيقات من قبل رجال الأمن، وتحفظت على كاميرت المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف طلاسم الجريمة، وتحديد هوية الجناة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

خضع المتهمون لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب الجزئية، واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

العقوبة القانونية المتوقعة

«سرقة اقترنت بجناية وهي القتل العمد من سبق الإصرار».. بهذه الكلمات وضح المحامي محمد حسن، الخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بقتل تاجر أغنام بمنطقة المدبح بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.