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نبيلة عبيد تهنئ هالة صدقي بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كتب:

ياسمين محمود
05:48 ص | الأحد 05 فبراير 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بتكريم الفنانة هالة صدقي بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ونشرت نبيلة عبيد صورا من أعمال هالة صدقي وعلقت: «خالص تهنئتي للنجمة الصديقة هالة صدقي التكريم في مهرجان الأقصر السينمائي.. فرحانة جدا يا هالة لفرحتك وإن شاء الله دايما تلاقي كل تقدير ونجاح ونجومية».

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 

 وانطلقت فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية  التي تستمر حتى 10 فبراير الجاري، ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلا من المنتج محمد حفظي، والسيناريست عبد الرحيم كمال والممثلة المغربية آمال عيوش، والمخرج السنغالي منصور سورة واد والمخرجة التونسية سونيا الشامخي، بينما يتنافس 13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.

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