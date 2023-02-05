جهود أمنية لضبط عاطل متهم بقتل شاب في مدينة الغردقة

تكثف الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة الجهود لفك لغز مقتل شاب في بداية العقد الرابع من العمر لقي مصرعه على يد عاطل بداخل أحد المقاهي بشارع المصالح بمدينة الغردقة حيث نفذ المتهم جريمته بالسكين ولاذ بالفرار وفشلت محاولات إسعافه ليلقى مصرعه، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

تفاصيل ذبح شاب في الغردقة

وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في واقعة جريمة قتل الشاب يدعى منصور عطا 31 عاما، وطلبت النيابة انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وجار التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغ يفيد بوصول شاب يدعى منصور عطا جثة هامدة مستشفى الغردقة العام.

وتبين من التحريات الأولية أن القتيل يدعى منصور عطا 31 عاما يعمل في مقهى بشارع المصالح بالغردقة وأن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة طعنه في رقبته بسكين ولاذ بالفرار.

هروب القاتل

وقال محمد علي أحد جيران القتيل وشاهد عيان في الواقعة في تصريحات لـ «الوطن» إنه شاهد القاتل يخرج من القهوة ويلوذ بالفرار وخرج القتيل وراءه وسكين في رقبته والدماء تسيل من رقبته بغزارة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى الغردقة العام ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأضاف محمود ذكي مقيم بشارع الذي شهد الجريمة أن القتيل يعمل في مقهي لافتا أن القاتل أول يوم يعمل في المقهى وتناول وجبة طعام مع القتيل وأثناء إعداد القهوة القاتل باغته بطعنه من الخلف أودت بحياته.