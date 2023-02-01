فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء في الغردقة لمدة يومين

تشهد منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة فصل التيار الكهربائي، اليوم وغدا، لمدة 5 ساعات متواصلة بدءًا من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء، وذلك بسبب عمل الصيانة الدورية لموزع الرياح 11 شمال مدينة الغردقة.

فصل التيار الكهربائي عن شمال الغردقة

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء بالغردقة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء، وذلك بسبب الصيانة موزع الرياح 11.

سبب فصل التيار الكهربائي

وأشار مسؤولو شركة كهرباء البحر الأحمر، إلى أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بشكل دوري طبقا لخطة شركة الكهرباء بالغردقة حتى لا تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ.

وأضاف أن فصل التيار الكهربائي يتم بالتبادل بين مناطق الغردقة وذلك لتوزيع الأحمال بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، على أن يعود التيار الكهربائي لهذه المناطق فور انتهاء فرق الصيانة من أعمال الصيانة.