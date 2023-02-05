وفاة سيدة بسبب هبوط الدورة الدموية أثناء جلوسها بحديقة الفرما ببورسعيد

توفيت سيدة أثناء جلوسها في حديقة الفرما بحي الشرق في بورسعيد حيث استغاثت الأهالي لشعورها بهبوط في القلب وأثناء طلب سيارة الإسعاف توفيت في الحال.

نقل جثة السيدة إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي السلام جثة هامدة لسيدة مجهولة الهوية بعد هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء جلوسها في حديقة الفرما بحي الشرق ببورسعيد.

السيدة استغاثت بالمواطنين

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وأقوال شهود عيان الواقعة إن سيدة مجهولة الهوية كانت تجلس في حديقة الفرما بحي الشرق وفجأة شعرت بهبوط في القلب واستغاثت بالمواطنين في الحديقة واستدعوا لها سيارة الإسعاف إلا أنها توفيت ولا يوجد معها أي أوراق تدل على شخصيتها ولم يتعرف عليها أحد

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة