محافظ الإسكندرية ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق

نعى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والذي توفى اليوم السبت، متمنيا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يجزيه عن ما قدمه من خدمات لوطنه خير الجزاء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شريف إسماعيل كان مثالا يحتذى به في العطاء

وقال «الشريف» خلال بيان أن «إسماعيل» كان رجل دولة من طراز فريد، وكان مثالا ورمزا يحتذى في العطاء والإخلاص وحب الوطن، مشيرًا إلى أنه تحمل المسئولية في وقت عصيب من تاريخ الوطن.

نبذة عن شريف إسماعيل

وتوفي شريف إسماعيل عن عمر 67 سنة بعد صراع طويل مع المرض، وولد في عام 1955 وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978 وتولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 2013،ضمن حكومة حازم الببلاوي.

وفي 12 سبتمبر 2015 كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الحكومة، وفي 14 يونيو من عام 2018 جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية.