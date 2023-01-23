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عاجل.. استبعاد رئيس لجنة ومراقب في امتحانات الجيزة لعدم اتباع أمن وأمان الامتحان

كتب:

سلامة عامر
06:44 م | الإثنين 23 يناير 2023
اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

استبعد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، رئيس لجنة، ومراقب أول، ومراقب مقيم في لجنة من لجان الجيزة، لعدم اتباع التعليمات والضوابط بشأن أمن وأمان الامتحان.

وقال سلومة، في بيان: «ليس لدينا خيار مع أي مقصر بشأن تعليمات وانضباط الامتحان سوى الرد على كل مقصر».

وطالب سلومة الجميع باتباع التعليمات والانضباط للصالح العام، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.