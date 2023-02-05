فصل الكهرباء عن عدة مناطق في 6 مراكز بكفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدد من القرى والمناطق بـ6 مراكز بالمحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصراً، ولمدة 7 ساعات.

فصل التيار الكهربائي

ويأتي فصل التيار الكهربائي للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«مجلس قروي العباسية والقري التابعة لها»، بمركز الرياض، و«قري 14، و15، و16، و17، و69 المنصور»، بمركز الحامول، و«الكراكات وتوابعها»، بمركز بيلا، و«صندلا وتوابعها، والمنشة الشرقية وتوابعها، والمنشة الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب»، بمركز كفر الشيخ، و«لاصفير، والبحيري»، بمركز سيدي سالم.

خطة إحلال وتجديد الشبكات

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط التي يُجريها قطاع كهرباء كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.