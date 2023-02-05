قصف أوكراني بـ3 صواريخ «هيمارس» الأمريكية لبلدة «ماكييفكا» بـ«دونيتسك»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 «صواريخ هيمارس» الأمريكية، بلدة «ماكييفكا» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى جانب «لوجانسك» و«زابوريجيا» و«خيرسون» إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

إمداد أوكرانيا بالسلاح

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، في مقابلة مع قناة«إل بي آي» الفرنسية، إنه سيعكف على دراسة إمكانية إمداد «كييف» بالسلاح، تماشيا مع مراعاة مصالح «تل أبيب».

مظاهرات أوروبية

وفي فرنسا، حاولت مجموعة من الأوكرانيين، عرقلة مسيرة حضرها 100 شيوعي فرنسي وإيطالي وإسباني، نظمها الشيوعيون الفرنسيون، في «باريس» تكريما للذكرى الثمانين لانتصار الجيش السوفيتي في «ستالينجراد»، فيما وهتف المشاركون في المسيرة: «نحن مع روسيا!»..و«النازية لن تمر!»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.