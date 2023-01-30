قصف أوكراني على مدينة «ألتشيفسك» بصاروخين «هيمارس»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ صاروخين «هيمارس»، على «ألتشيفسك» بـ«مقاطعة لوجانسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022، على إثر استفتاء ضمها بجانب 3 مناطق أخرى إلى اراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق، أصاب صاروخا من نظام الدفاع الجوي «إس 300» مبنى سكني في «خاركيف»، وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليج سينيجوبوف، عبر «تليجرام»، إن المبنى مكون من طوابق

وأشار سينيجوبوف، إلى مقتل امرأة مسنة، وإصابة 3 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

نصحية ألمانية بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة

من جانبه، جددت ألمانيا، تأكيدها على أن «برلين» لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وحذر مستشار البلاد أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة «تاجس شبيجل» المحلية، من أن انطلاق نقاش جديد بعد اتخاذ القرار بشأن «دبابات ليوبارد» من شأنه تقويض ثقة مواطني بلاده في قرارات الحكومة

ونصح شولتس، بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون غربيون مطلعون، إن الوقت يسير لصالح «موسكو» في «كييف»، وأعربوا عن قلقون من أن روسيا قد تنتصر في نزاع استنزاف مطول، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

سياسي فرنسي: يتعين على «باريس» مغادرة حلف شمال الأطلسي

من جانبه، أوضح زعيم حركة «وطنيون» الفرنسية، فلوريان فيليبو، إنه يتعين على «باريس» مغادرة حلف شمال الأطلسي بعد تصريح رئيس اللجنة العسكرية، الأدميرال روب باور، بأن التكتل العسكري مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا.

وأضاف فيليبو، أن روب باور يقول إن دول «الناتو» يجب أن تنتقل إلى اقتصاد الحرب وأن حلف شمال الأطلسي جاهز لمواجهة روسيا!، مضيفا عبر «تويتر»، إن هؤلاء «المجانين» يريدون حربا عالمية ثالثة.

وفي اليونان، عقد وزير الطاقة السابق باناجيوتيس لافازانيس، المؤتمر التأسيسي لحزب «الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني» السياسي الجديد الداعم لروسيا في أوكرانيا.

سياسية أمريكية: «موسكو» يمكنها أن تثبت للعالم أنها ليست بحاجة للدولار

اقتصاديا، اعتبرت عضو «الكونجرس» الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، أن سياسة «واشنطن» في الأزمة الأوكرانية قد تنتهي بفقدان الدولار صفته عملة عالمية، مضيفة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن «موسكو» يمكنها أن تثبت للعالم أنها ليست بحاجة للدولار ولا للصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة وتحقيق الازدهار.

وأشارت جرين، إلى الغطرسة ونضال «واشنطن» من أجل إنقاذ الديمقراطية في أوكرانيا، رغم من أنها ليست عضوا في حلف «الناتو».

وفي وقت سابق، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع مصور مسجل مسبقًا، أمام مجموعة من الشباب في محافظة «بيلجيك» شمال غربي «الأناضول»، إلى أن «أنقرة» قد توافق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف «الناتو» قبل اتخاذ أي إجراء بشأن السويد.