أوكرانيا تعلن مقتل 4 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، اليوم، أنّ الجيش الروسي قتل 4 مدنيين في منطقة دونيتسك أمس.

قصف 5 مجتمعات حدودية بالمنطقة سومي

وقال كيريلينكو، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنّه «في 31 يناير قتل الروس 4 مدنيين، 2 في باخموت وواحد في باراسكوفيفكا وواحد في فوهليدار».

وأشار إلى أنّه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية، أنّ القوات الروسية قصفت 5 مجتمعات حدودية بالمنطقة سومي، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح.

4500 مدرسة أوكرانية تعمل فقط عبر الإنترنت

وأوضحت في بيان أنّ الروس قصفوا مؤسسة في مدينة شوستكا بصاروخ ومستوطنة كراسنوبيليا منذ ساعات الصباح بقذائف الهاون، حيث تم تسجيل 12 انفجارا و9 أخرى بعد ساعتين، فيما ألقت طائرة دون طيار معادية، متفجرتين على أراضي مجتمع يوناكيفكا.

وأعلن وزير التعليم الأوكراني سيرهي شكارليت اليوم الأربعاء، أنّ ما يقرب من 4500 مدرسة أوكرانية تعمل فقط عبر الإنترنت بسبب الأزمة.

وقال شكارليت قوله خلال لقاء تلفزيوني «حاليا، يتم تنفيذ العملية التعليمية في 12926 مدرسة، منها 8563 مدرسة تعمل بدوام كامل أو جزئي وهي تقارب 70%، وهناك 4463 مدرسة أخرى تعمل فقط عبر الإنترنت، ويعتمد ذلك على الوضع الأمني، والملاجئ المقامة حاليا في المؤسسات التعليمية».

ووفقًا له، ولأسباب أمنية، يدرس التلاميذ عبر الإنترنت فقط في 5 مناطق، وهي «دونيتسك، وزابوريجيا، ولوجانسك، وخاركيف، وخيرسون».

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، تضررت أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية ودمرت 406 بالكامل في جميع أنحاء أوكرانيا.