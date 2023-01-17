مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني على «دونيتسك» بـ205 صواريخ وقذائف مدفع

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة «دونيتسك» بـ205 صواريخ وقذائف مدفعية خلال الـ24 الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين وإلحاق أضرار في 4 مبانٍ سكنية ومرافق البنى التحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية.

وانتشلت السلطات جثتي امرأتين من تحت أنقاض مبنى انهار نتيجة قصف القوات الأوكرانية في منطقة «كالينينسكي» في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضيها على إثر استفتاء في 2022.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام، إلى انتشال جثة رجل من تحت أنقاض المبنى المنهار.

القوات الروسية تعمل على تطهير «سوليدار» شرق أوكرانيا

وأعلنت السلطات في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، أن القوات الروسية تعمل على تطهير «سوليدار» شرق أوكرانيا.

وفي 13 يناير الجاري، أعلن الجيش الروسي، سيطرته على «سوليدار» المعروفة بـ«مناجم الملح»، موضحا أن السيطرة على المدينة سيسمح للقوات بالتقدم إلى «باخموت» المجاورة، وعزل القوات الأوكرانية هناك، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق شرق أوكرانيا بينها «خاركيف-سومي- دنيبروبتروفسك-بولتافا-كيروفوجراد»، وأشارت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في خريطة التحذير من الغارات، إلى الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من «مقاطعة زابوريجيا» التي اعلنت «موسكو» ضمها في 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي«روسيا الاتحادية».

قديروف: لم يتم أسر أي قائد شيشاني طوال الأزمة الأوكرانية

من جانبه، قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أنه لم يتم أسر أي قائد شيشاني طوال الأزمة الأوكرانية، مضيفا إن «موسكو» تستطيع مواجهة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأشار قديروف، إلى أن الغرب وأوروبا يزودان «كييف» بمعدات قديمة تم إيقاف العمل بها، وأوضح الرئيس الشيشاني، أن تقييم الخبراء للأزمة الأوكرانية على أنها حرب عالمية ثالثة خاطئ.

وأضاف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن العديد من الدول الكبرى، بما فيها الصين والهند وباكستان وعشرات أخرى حافظت على حيادها.

«موسكو»: القوات الروسية تقصف فقط أهدافا عسكرية

وأمس الاثنين، ارتفعت حصيلة القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة «دنيبرو»وسط شرق أوكرانيا، يوم السبت الماضي، إلى 40 قتيلاً، فيما قالت «موسكو»، إن القوات الروسية تقصف فقط أهدافا عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت روسيا إلى احتمال سقوط صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية على المبنى السكني في مدينة «دنيبرو».

من جانبها، وصلت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ونائب وزير الدفاع كولن كال، إلى العاصمة الأوكرانية للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتأكيد على دعم «واشنطن» لـ«كييف»

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوفد الأمريكي تحدث مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، فيما تطرقت المبااحثات إلى قضايا الطاقة والمساعدة في إعادة الإعمار ومواصلة المساعدات العسكرية.

وفي المملكة المتحدة، قال رئيس هيئة «الأركان العامة» البريطاني، باتريك ساندرز، إن تزويد «لندن» أوكرانيا بدبابات «تشالنجر 2» سيضعف جيش بلاده مؤقتا وسيترك فجوة في المخزونات، معربا عن قلق في الجيش البريطاني بسبب هذا القرار، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات في «لندن»، إلى أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة «تشالنجر 2» خلال أسابيع.وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، علقت، أمس الاثنين على القرار البريطياني بالقول إن الأمر لن يغير شيئا.

فوتشيتش: من المستبعد دعم «بلجراد» العقوبات الغربية ضد روسيا

وفي صربيا، قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش،إن «واشنطن» تسخر كافة الجهود لمواجهة «موسكو»، مشيرا في حديث لقناة «تي في هابي» المحلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف إلى جانب «بلجراد».

وأشار فوتشيتش، إلى أن من المستبعد أن تدعم بلاده العقوبات الغربية ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، تعتزم جمهورية أوسيتيا الجنوبية، تكثيف وتوسيع التعاون مع الأقاليم الروسية، وقال وزير الخارجية، أخسار دجيويف، إن التركيز في عمل الوزارة منصب على تطوير العلاقات مع «موسكو».

وفي النمسا، دعا وزير الخارجية، ألكسندر شالنبرج، «الاتحاد الأوروبي» لتفادي الخطأ لدى تقيده بحظر إصدار التأشيرات للروس، إن تم اعتماد الحظر لـ144 مليونا من الروس.