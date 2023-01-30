غرق 10 أطفال ببحيرة في باكستان.. نزهة تتحول إلى كارثة «صور»

شهدت باكستان، حادثا مأساويا، أسفر عن مصرع 10 طلاب غرقا جراء انقلاب قارب كان يقلهم في بحيرة «سد تندا» بإقليم «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلاد.

حادث انقلاب قارب

وأسفر حادث انقلاب قارب كان يقل من 25 إلى 30 طلاب في بحيرة «سد تندا» بإقليم «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلاد، عن غرق 10 أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح مسؤولون محليون، إن نحو 8 طلاب ما زالوا في عداد المفقودين، فيما نقلت السلطات الباكستانية 7 إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم «خدمات الإنقاذ» الباكستانية، بلال فايزي، إن 7 سيارات إسعاف و4 قوارب وسيارتي إنقاذ وأكثر من 40 شخصا تشارك في عملية البحث الجارية أثر غرق قارب في بحيرة «سد تندا» بإقليم «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلاد، مضيفا إلى إنقاذ 17 طفلا ومعلما.

وساعد غواصون عسكريون باكستانيون في جهود الإنقاذ، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

أعمار الأطفال تراوحت بين 12 و20 عاما

وتراوحت أعمار الأطفال بين 12 و20 عاما وكانوا جميعا طلابا في مدرسة دينية وذهبوا في رحلة ليوم واحد إلى السد.

وأوضح المتحدث باسم «خدمات الإنقاذ» الباكستانية، بلال فايزي أن 4 أطفال في حادث انقلاب قارب في بحيرة «سد تندا» بإقليم «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلاد، في حالة حرجة، فيما أعرب رئيس الوزراء المؤقت لـ إقليم «خيبر بختونخوا»، عزام خان، في بيان عن حزنه العميق جراء الحادث.