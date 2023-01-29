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مصرع 10 أطفال وإصابة 7 آخرين في انقلاب قارب ببحيرة شمال غرب باكستان

كتب:

أحمد عادل موسى
05:49 م | الأحد 29 يناير 2023
الأطفال في باكستان

الأطفال في باكستان

ذكرت الشرطة الباكستانية، أن 10 أطفال لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون بجروح اليوم؛ إثر انقلب قارب في بحيرة شمالي باكستان، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

إنقاذ 11 طفلاً

وأضافت الشرطة، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، إذ كان القارب يقل ما بين 25 إلى 30 طالبا عندما انقلب في بحيرة تاندا دام كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، وأشارت الشرطة إلى أنه تم إنقاذ 11 طفلا، بينهم 6 في حالة خطيرة.

وقال الشرطي مير رؤوف في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن كل الضحايا الذين جرى العثور عليهم تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 14 عاما.

زيادة معدلات حالات الغرف في باكستان 

وعلى الرغم من حالات الغرق الجماعية التي تحدث بشكل متكرر في البلاد بسبب السفن الزائدة التي تنقلب في مياهها، لا يستطيع الكثير من الناس في باكستان السباحة خاصة النساء؛ إذ أنهم يرتدون ملابس تغطية كاملة مما يثقلهن في الماء، بالإضافة إلى ثقافة والأعراف المحافظة في بلادهم.

وفي وقت سابق من يوليو 2022، حدث غرق قارب كان يقام عليه حفل زفاف في نهر السند بإقليم البنجاب، وتوفيت 18 امرأة بسبب عدم معرفتهن السباحة.  

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