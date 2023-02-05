انطلاق لجان اختبارات المسابقة العالمية للقرآن الكريم

بدأت منذ قليل لجان اختبارات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنطلق اللجنة الأولى من 9.00 صباحًا وحتى 12.30 مساءً للمتسابقين المشاركين في الفرع الخامس، الذي يشمل حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية.

مسابقة القرآن الكريم

على أن تعقد اللجنة الثانية من 12.30 ظهرًا إلى 3.00 مساءً، للمتسابقين في الفرع الخامس بـ حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية.

اما اللجنة الثالثة من 3.00 عصرًا إلى 6.00 مساءً، سيمتحن فيها المشاركون في الفرع الثاني وهم الأسرة القرآنية والتي تشترط حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة ويتسابق فيها 3 أسر قرآنية من داخل مصر.

ومن المقرر أنَّ تقام مقرأة كبار القراء «المجودة» من 7.30 مساءً إلى 9.00 مساءً.

انطلاق اللجنة الأولى للمشاركين بمسابقة القرآن الكريم

وكانت قد انطلقت المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين أمس بمشاركة 58 دولة حول العالم و108 متسابقين بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمحكمين من الداخل والخارج وعدد من كبار القراء.

وكان قد أدى أمس مجموعة من المتسابقين اختبار الفرع الأول تحريريًا، وعددهم 14 متسابقًا في مقاصد القرآن الكريم، والفرع الثاني تحريريا، وعددهم 9 متسابقين في مقاصد القرآن الكريم، والفرع الثالث تحريريًا، وعددهم 10 متسابقين في تفسير وتطبيقات مباحث علوم القرآن، والفرع الرابع تحريريا، وعددهم 10 متسابقين في القراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، الساعة 1 ظهرًا، وذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.