«س و ج» كل ما تريد معرفته عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم

يهتم العديد من المواطنين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي انطلقت اليوم نسختها الـ29 في فندق بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في المسابقة العديد من المتسابقين من جنسيات مختلفة، ويحضر المسابقة عدد من الشخصيات العامة، منهم مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وغيرهم من الشخصيات العامة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الأسئلة التي تدور حول المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر

س: كم عدد فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر؟

ج: تضم المسابقة 8 فروع مختلفة فيما بينها من حيث الجوائز والشروط وغيره.

س: ما هي الفئة العمرية المحددة للمتسابقين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم؟

ج: تختلف الفئة العمرية للمشاركة في المسابقة وفقا للفرع الذي ينضم إليه المتسابق، ولكن أكبر سن ورد هو 50 عاما، وأصغر سن هو 15 عاما.

س: ما هي قيمة الجوائز المحددة للفائز بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر؟

ج: تختلف قيمة الجائزة على حسب اختلاف الفرع، ولكن أعلى قيمة 250 ألف جنيه، وأقل قيمة هي 100 ألف جنيه.

فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم

س: ما هي تفاصيل كل فرع من فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم؟

ج: - الفرع الأول: حفظ القرآن وفهمه لأصحاب الصوت العزب من الجنسين

- الفرع الثاني: الأسرة القرآنية أي حفظ القرآن وفهمه لأسرة كاملة لا يزيد عدد أفرادها عن 3.

- الفرع الثالث: حفظ وتفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم وهو أيضا متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن.

- الفرع الرابع: حفظ القرآن بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات

- الفرع الخامس: حفظ القرآن لغير الناطقين باللغة العربية

- الفرع السادس: حفظ القرآن وفهم معانيه لذوي الهمم

- الفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ.

- الفرع الثامن: المحفظ المثالي

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر

س: ما هي الأعمار المحددة لكل فرع من فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر؟

ج: *الفرع الأول: لا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما

* الفرع الثالث: لا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما

* الفرع الرابع: لا يزيد سن المتسابق عن 50 عاما

* الفرع الخامس: لا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما

* الفرع السادس: لا يزيد عمر المتسابق عن 35 عاما

* الفرع السابع: لا يزيد عمر المتسابق عن 15 عاما

س: ما قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها الفائزون؟

ج: - الفرع الأول: الجائزة الأولى 250 ألف جنيه والجائزة الثانية 150 ألف جنيه

- الفرع الثاني: 250 ألف جنيه

- الفرع الثالث: 150 ألف جنيه

- الفرع الرابع: 150 ألف جنيه

- الفرع الخامس: الجائزة الأولى 150 ألف جنيه، والثانية 100 ألف جنيه

الفرع السادس: 100 ألف جنيه

الفرع السابع: 100 ألف جنيه

الفرع الثامن: 100 ألف جنيه