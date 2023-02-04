5 حكام عرب و8 مصريين في المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

انطلقت اليوم المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ29 في مصر، وحضر افتتاح المسابقة عدد من الشخصيات العامة، من ضمنهم وزير الأوقاف مختار جمعة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وغيرها من الشخصيات العامة.

حكام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر

وتضم المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر، محكمين من جنسيات مختلفة، وضمت المسابقة 8 حكام من جمهورية مصر العربية، وهم: الشيخ محمد أحمد حشاد، والأستاذ الدكتور عبد الكريم ابراهيم عوض، الأستاذ الدكتور فاروق جبريل، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ سراج الدين سليمان، الشيخ محمود محمد حسن الخشت، الشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ محمد عبد الموجود خليفة.

ويتواجد في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر، بعض الحكام الدوليين من جنسيات غير المصرية، وهم: الشيخ طاهر بن زهر بن مسعود من سلطة عمان، الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة من دولة الأردن، الدكتور أحمد محمد موسى من دولة السودان.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر

ومن حكام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر، الأستاذ الدكتور سالم بن غرم الله بن محمد من المملكة السعودية، والدكتور تقى الدين مصطفى محمد من دولة فلسطين، والدكتور أبكر ولر مدو من دولة تشاد.

الجدير بالذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر تتكون من 8 فروع، كل فرع له بعض الشروط التي تختلف عن غيرها من الفروع، ولكل فرع جائزة مالية يحصل عليها الفائز في المسابقة.