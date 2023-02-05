موجة قطبية لم يشهدها التاريخ تضرب شمالي أمريكا وكندا.. الحرارة -51

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «موجة قطبية لم يشهدها التاريخ تضرب شمالى أمريكا وكندا»، وذكر التقرير أن الأرصاد الجوية كثفت تحذيراتها خدماتها في أمريكا لمواجهة طقس قطبي غير مسبوق، حيث إنّ الطقس ينخفض تحت الصفر بحوالي 50 درجة، في شمال شرقي أمريكا وشرقي كندا.

وتشهد ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة انخفاضا شديدا فى الحرارة -51 درجة، وقال الأرصاد بمنطقة كاريبو، إنّه برد قطبي تاريخي، وأشار التقرير إلى أنّ وزارة البيئة في شرق كندا حذّرت من خطر الإصابة بـ«قضمة الصقيع»، وتصاعد دخان أبيض فوق نهر سان لوران بسبب البرد.

إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وألغي أكثر من 1700 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب العواصف الثلجية التي تسببت في انتشار الجليد في رقعة واسعة من البلاد، وإحداث اختناقات على الطرق السريعة.

شخصان على الأقل لقيا حتفهما على طرق ملساء في ولاية تكساس

وقالت السلطات، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إنّ شخصين على الأقل لقيا حتفهما على طرق ملساء في ولاية تكساس، وأصيب اثنان من ضباط القانون في الولاية بجروح خطيرة، من بينهم نائب كان عالقًا أسفل شاحنة.

استمرار هطول الأمطار المختلطة بما في ذلك الأمطار المتجمدة

وحذّر المركز الفيدرالي للتنبؤ بالطقس من استمرار هطول الأمطار المختلطة بما في ذلك الأمطار المتجمدة وموجات الصقيع، بينما حث حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت المواطنين على الابتعاد عن الطرق.