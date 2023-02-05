حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر لها، بتعرض البلاد إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح على بعض المناطق وتكون الغيوم الجزئية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد حيث تشهد طقس مشمس وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح خبراء الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ» لسقوط أمطار تصل إلى نسبة 50% وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم الأحد في المحافظات

فيما تشهد محافظات القاهرة الكبرى طقس غائم جزئيا غير مستقر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض درجات الحرارة.

وتزداد سرعة الرياح بحالة الطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية حيث سجلت سرعتها 44 كيلومترا في الساعة وسط طقس بارد ليلا ونهارا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتنخفض درجات الحرارة في محافظات شمال وجنوب الصعيد حيث سجلت الصغرى أقل من 10 درجات في محافظات المنيا وأسيوط حيث سجلت 5 درجات مئوية فيما سجلت 6 درجات في الوادي الجديد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية في غرب البحر المتوسط حيث تكون الرياح مضطربة جدا، وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، مع توقعات بتكون الثلوج في جبل موسى وسانت كاترين.