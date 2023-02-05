حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم في مصر.. استمرار سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والأحوال الجوية اليوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس باردا في الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الأحوال الجوية اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أن طقس غدا والأحوال الجوية، سيصاحبها تكون للصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين، واضطراب الملاحة البحرية مساءً على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

الظواهر الجوية اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون نشطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بسرعة 34 كم/س وتكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق، والسحب تكون غائمة جزئياً بكافة المناطق مشمس على جنوب الصعيد، بالإضافة إلى وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50 % تقريباً مع نشاط الرياح بسرعة 66 كم/س على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون معتدلة بباقي المناطق بسرعة تتراوح من 20 إلى 26 كم/س.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وجاءت درجات الحرارة اليوم، الأحد 5 فبراير 2023 كالآتي:

- القاهرة 19 - 10.

- العاصمة الإدارية 19 - 09.

- أكتوبر 19 - 09.

- بنها 19 - 10.

- دمنهور 18 - 10.

- وادي النطرون 19 - 10.

- كفر الشيخ 18 - 11.

- المنصورة 18 - 10.

- الزقازيق 19 - 10.

- شبين الكوم 19 - 10.

- طنطا 19 - 11.

- دمياط 20 - 11.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 20 - 09.

- السويس 19- 10.

- شلاتين 23- 14.

- العريش 20- 10.

- رفح 19 - 09.

- رأس سدر 19 - 09.

- نخل 18 - 03.

- كاترين 14 - 02.

- الطور 20 - 10.

- طابا 19- 11.

- شرم الشيخ 22 - 13.

- الإسكندرية 19 - 11.

- العلمين الجديدة 19 - 10.

- مطروح 18 - 10.

- السلوم 17 - 09.

- سيوة 17 - 05.

- رأس غارب 22 - 11.

- الغردقة 22 - 12.

- سفاجا 23 - 12.

- مرسى علم 22 - 12.

- شلاتين 23 - 14.

- حلايب 22 - 14.

- أبو رماد 23 - 5.

- رأس حدربة 23 - 14.

- الفيوم 19 - 07.

- بني سويف 19 - 06.

- المنيا 19 - 05.

- أسيوط 19- 05.

- سوهاج 19 - 07.

- قنا 20 - 07.

- الأقصر 21 - 08.

- أسوان 22 - 09.

- الوادي الجديد 20 - 06.

- أبو سمبل 22 - 09.