حالة الطقس اليوم.. بارد في القاهرة وممطر على السواحل ورياح تضرب المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد بدءا من اليوم لعدد من المنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة الصغرى والكبرى على جميع انحاء البلاد في حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنَّ هذه المنخفضات تعمل على زيادة تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد وصولًا الى جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية والشرقية للبلاد، كما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 – 06

أبو سمبل 20 09