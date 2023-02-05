وزير التموين ينعى المهندس شريف إسماعيل: قدّم لمصر إنجازات كثيرة

نعى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 68 عاما.

المصيلحي ينعي رئيس الوزراء السابق

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أنّ المهندس شريف إسماعيل كان له الكثير من الإنجازات، وقدّم لمصر الكثير من علمه من خلال مناصب عدّة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن.

ووجّه الدكتور علي المصيلحي، خالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.