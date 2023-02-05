أمين عام حزب مستقبل وطن يثمن قرارات إدارة «منتدى شباب العالم»

ثمن المستشار عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ قرار إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكلة السنوي المعهود، وذلك تقديرًا للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم وتوجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة من المنتدى لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية.

دفع عجلة التنمية

وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن في بيان له، أنَّ المبادرات التي أعلن عنها المنتدى الشبابي ستسهم في إيجاد حلول للعديد من المشاكل الاقتصادية التي تمثل أعباءً إضافية على المواطنين، كما أن تلك المبادرات تسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الاقتصاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّ الشباب هم عصب الدولة وهم مستقبلها الواعد، لافتا إلى أنَّ إطلاق مبادرة «التعلّم للكسب» والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة سيعمل بشكل كبير على مواجهة أزمة البطالة التي تعاني منها المجتمعات.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وطالب النائب عصام هلال، جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالسير على خطى ما تمّ إعلانه من إدارة منتدى الشباب وأن يقوموا بعمل مبادرات من شأنها تخفيف كاهل الأعباء عن المواطنين.