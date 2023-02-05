المتحدث باسم منتدى شباب العالم: أفكارنا عملية للتطبيق على أرض الواقع

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمي لمنتدى شباب العالم، إن القائمين على إدارة منتدي شباب العالم قرروا أن يكون لديهم صفة تنفيذية، وذلك من خلال تنفيذ كل التوصيات التي خرج بها منتدي شباب العالم في نسخه الماضية، «من هنا جت فكرة إطلاق المبادرات والبرامج اللي أعلن عنها من خلال المؤتمر الصحفي أمس».

بدر: كل قضايا منتدى شباب العالم تمس الشباب

وأضافت «بدر»، خلال مداخلة لها عبر زووم لبرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كافة الأفكار التي جرى طرحها من أجل تطبيقها على الأرض جميعها قضايا تمس الشباب وجاءت من خلال أولوياتهم.

بدر: دائما ما نركز على المحاور التنموية

واستطردت: «دائما ما نركز على المحاور التنموية ودعم حياة كريمة والصناعة المصرية كانت من أولوياتنا، وفيه دعم تام لريادة الأعمال خاصة دعم الشباب في مجال ريادة الأعمال، وكذلك الدعم من خلال الصحة النفسية، وكان فيه جزء كبير من المبادرات اللي هتركز على الموضوع ده والنهوض بالصحة النفسية بصفة عامة لجميع فئات المجتمع والشباب، وكل المبادرات جائت في الصميم».