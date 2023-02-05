بكين تحتج على إسقاط واشنطن للمنطاد الصيني بقوة: رد مبالغ فيه

ذكرت وزارة الدفاع الصينية، قبل قليل، أنّ إسقاط واشنطن المنطاد المدني بالقوة «رد مبالغ فيه»، معربا عن احتجاج بلاده الشديد على إسقاط المنطاد من قبل الجانب الأمريكي، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

إسقاط المنطاد بعد تجاوزه مواقع عسكرية أمريكية

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية عبر حسابها على «وي تشات»، أنّ الولايات المتحدة استخدمت القوة العسكرية للهجوم على منطادنا المدني دون طيار، وهو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح.

وأسقطت القوات الأمريكية المنطاد، بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأصبح أحدث بؤرة توتر بين واشنطن وبكين، حيث تم بث العملية على الهواء مباشرة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية.