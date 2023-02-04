رسوم التظلم للمادة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 .. تبدأ غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رسوم التظلم للمادة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر أن تبدأ غدا الأحد ٥ فبراير وذلك لمدة خمسة عشر يوما.

رسوم التظلم للمادة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وقالت مديرية التعليم بالجيزة، إنه يحق للطالب أو ولي الأمر التقديم بتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بالإدارات التعليمة، مشيرًا إلى أنه يتم سداد رسوم التظلم للمادة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، خمسة وثلاثون جنيها في المادة الواحدة.

- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يُحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

ضوابط تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضوابط تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 35 خمسة وثلاثون جنيها في المادة الواحدة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 2022/3/28 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .