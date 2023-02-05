«الأرصاد» تحذّر من تقلبات جوية ظهرا.. واضطراب الملاحة في البحر المتوسط ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تقلبات جوية بعد فترة الظهيرة، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط، لافتة إلى أنّ الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلو متر/ الساعة، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة ليلا غرب البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّ ارتفاع الموج في البحر المتوسط متوقع أن يتجاوز الـ4 أمتار من الجهة الغربية مساء، كما تزيد فرص سقوط الأمطار المتوسطة اليوم على المناطق الساحلية من الجهة الغربية، والسواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتسقط الأمطار على فترات متقطعة على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، موضحة أنّ ذروة حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية ستكون يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة وأنّ سرعات الرياح مستمرة يومي الإثنين والثلاثاء وتزيد الشعور ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

فرص سقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فرص سقوط الأمطار مستمرة في المناطق الساحلية، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ونشاط الرياح ستكون سرعاته مرتفعة جدا، تتجاوز الـ50 كيلو متر/ الساعة، ومن المهم جدا الانتباه لنشاط الرياح، خاصة على الطرق السريعة.