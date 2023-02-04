الأرصاد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي جديد يعمل على اضطراب حركة الملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد يضرب سطح البحر المتوسط، ويتسبب في اضطراب الملاحة وارتفاع الموج.

منخفض بارد يتسبب في اضطراب البحر

وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي الجديد يتمركز بقيم ضغطية منخفضة جدا، تصل إلى 1000 مللي بار عند جزيرة قبرص، ويعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، كما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وذكر بيان الأرصاد أن المنخفض الجوي الجديد تتأثر به البلاد اعتبارا من مساء الأحد الموافق 5 فبراير، حيث من المتوقع أن ترتفع الأمواج حتى تتباين بين 3 إلى 4 أمتار على الشواطئ المصرية عند غرب البحر المتوسط السواحل الشمالية الغربي

ذروة ارتفاع الموج

وأشار بيان الأرصاد إلى أن المنخفض الجوي الجديد يبلغ أعلى مدى في تأثيرة يوم الاثنين، حيث يكون ذروة ارتفاع الأمواج، وتبلغ من 3 إلى 5 أمتار حيث متوقع أن يشمل الاضطراب في حركة الملاحة البحرية كل السواحل المطلة على البحر المتوسط.

المنخفض الجوي يتسبب في نشاط رياح

وتضمن بيان الأرصاد، أن المنخفض الجوي المنتظر تأثر البلاد به غدا، يؤثر في السواحل المصرية على البحر المتوسط بأن تنشط الرياح غدا الأحد على شمال البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وشمال سيناء.

فرص سقوط الأمطار الأحد

وتابع أن المنخفض الجوي، يؤثر على البلاد مناخيا حيث تزداد فرص سقوط الأمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة، واعتبارا من يو الاثنين 6 فبراير، تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وسيناء.