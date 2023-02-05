«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإسكندرية.. وتحذير من منخفض جوي ممطر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سوء الأحوال الجوية في طقس الإسكندرية اليوم، بسبب منخفض جوي ممطر وبارد قادم على سطح البحر المتوسط، يكون له تأثير كبير على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية للبلاد، كما يؤثر على اضطراب الملاحة البحرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان عنها، أنّ ارتفاع أمواج البحر المتوسط يتراوح بين 3 لـ5 أمتار، ما يعيق الأنشطة البحرية على السواحل المطلة على البحر المتوسط، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى جنوب الوجه البحري، وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط أمتار تتراوح شدّتها بين غزيرة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 – 06

أبو سمبل 20 - 09