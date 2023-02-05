يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس، وذلك لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإعلان النتيجة خلال ساعات بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بمدينة المنصورة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس، سيكون متاحا على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من هـــنــا، أو من خلال موقع محافظة الدقهلية على الإنترنت هــنــا.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2023

وأضاف «شعبان» في تصريح لـ «الوطن»، أن الطلاب وأولياء أمورهم يمكنهم الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس، والحصول على النتيجة مجانا بدون أي رسوم، وستكون النتيجة متاحة للجميع من أكثر من منصة، علاوة على وجودها على الصفحات الرسمية بـ«فيس بوك».

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من محافظ الدقهلية صباح الثلاثاء القادم، وبعدها سيتم نشر رابط الحصول على النتيجة فورا وتكون متاحة للجميع.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2023

وأوضح أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام ومهني هذا العام بمحافظة الدقهلية بلغ 125 ألفا و247 طالبا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية، وأدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم إلى إعدادي عام، وتضم 123 ألفا و705 طلاب وطالبات بعدد 580 لجنة، وإعدادي مهني وتضم 15 ألفا و42 طالبا وطالبة بعدد 15 لجنة، بالإضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبا وطالبة بعدد 7 لجان، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.