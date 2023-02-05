حالة الطقس غدا الاثنين.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض غدا عن معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح بين 16 و17 مئوية، وسيستمر نشاط الرياح، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت «غانم» إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تتجاوز 5 أمتار، ومن ثم فإن البحر غير مؤهل تمام للقيام بأي أعمال أو أنشطة يومية.

ولفتت «غانم» إلى امتداد سقوط الأمطار لبعض المناطق الداخلية في جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ولكنها أمطار خفيفة لمتوسطة، ولا يوجد قلق منها.

نشاط حركة الرياح غدا

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن حركة الرياح ستنشط غدا، وستتراوح سرعتها من 30 إلى 50 كيلو متر/ساعة، لذا يجب الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة والأشجار وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 – 06

أبو سمبل 20 - 09.