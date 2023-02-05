رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ، على مستوي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لامتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجاري، وذلك بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بنسبة نجاح 87.41%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النتيجة ستعلن برقم الجلوس ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، عبر صفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال 48 ساعة القادمة.

63 ألف طالب إعدادية في كفر الشيخ

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ بلغ 63 ألفا و281 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور الفعلي للطلاب الذين أدوا الامتحانات 63 ألفا و85 طالبا وطالبة، ونجح منهم 55 ألفا و140 طالبا وطالبة، على مستوى 13 إدارة تعليمية.