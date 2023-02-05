محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 87.41%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالباً وطالبة، تغيب منهم 196طالباً، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%.

محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلبة

ووجه المحافظ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني والمراحل التعليمية التالية، ليُصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينة، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.