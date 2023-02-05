اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة دمياط اليوم

أكدت محافظة دمياط عبر صفحتها الرسمية علىى «فيس بوك»، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط اليوم، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، ثم يتم رفعها على الصفحة الرسمية للمحافظة وموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى البوابة الرسمية للمحافظة.

وينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأسرهم، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط اليوم، لتفرح قلوبهم بمجهودهم خلال الترم الأول، ولكي يبدأوا الاستعداد للترم الثاني.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط اليوم

وأعلن بيان على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط سيتم اليوم، على أن يتم إعلان النتيجة رسميًا وإتاحتها أمام جميع الطلاب، ليتمكنوا من الحصول عليها بسهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

ونصحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، الطلاب وأولياء أمورهم، بالهدوء والاطمئنان حول نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الترم الأول 2023، موضحة أنّه عقب الانتهاء من تصحيح جميع مواد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، تبينّ أنّ نسبة النجاح هذا العام مطمئنة وأفضل بكثير من العام الماضي، مما سيبعث الفرحة في قلوب أسر طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة من خلال رابط اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط عن طريق الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط على «فيس بوك»، وكذلك الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بدمياط على «فيس بوك».

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دمياط

وعقب الدخول على أي صفحة رسمية سواء التي تخص المحافظة أو مديرية التربية والتعليم، يقوم الطالب بإدخال اسمه ورقم الجلوس، ثم الضغط على أظهر النتيجة التي ستظهر فورًا.